È stato un Ferragosto molto impegnativo per le Unità Cinofile della SCISAR Delegazione Puglia Nord, in servizio a Vieste, sul Gargano.

Le Unità Cinofile – Leonardo Pagano con Maya e Stefano Calderisi con Axel, già protagonisti di due salvataggi nel mese di luglio – sono intervenute per tutta la mattinata sulla spiaggia di San Lorenzo con azioni di prevenzione nel rispetto della normativa vigente per la balneazione. In particolare il 14 agosto, alle 16.30 circa, all’altezza del Lido Cristalda, due coppie di ragazzi, di cui una con un materassino, venivano sospinti dal forte vento contro il braccio del porto. Dopo innumerevoli richiami del bagnino, non riuscendo più a guadagnare riva, le due unità cinofile sono state autorizzate ad intervenire dal Circomare Vieste ed hanno provveduto al recupero dei bagnanti. L’intervento è stato ostacolato dalle avverse condizioni meteo marine, ma alla fine sono riusciti a tirare fuori sani e salvi i ragazzi.

Fonte: FoggiaToday