Manfredonia, bimbi lanciano sassi contro auto poi gli insulti “Zitta, putt… americana”

“These four children/teens were walking this afternoon down Via Primo Levi throwing stones at parked cars. They then called my daughter a bitch and an American whore”. E’ quanto ha scritto un uomo sui social, raccontando quanto avvenuto in zona Comparti a Manfredonia.

“Questo pomeriggio questi quattro bambini / ragazzi stavano camminando lungo Via Primo Levi lanciando pietre contro le auto parcheggiate. Successivamente hanno apostrofato mia figlia chiamandola cagna e putt.. americana. Sono scesi verso il (supermercato,ndr) prima che li raggiungessi e a quel punto si sono scusati. Quando sono tornato a casa una delle auto colpite si era allontanata, ma se qualcuno dovesse trovare dei danni sul proprio veicolo vicino all’area, mi contatti e condividerò le foto non censurate con la polizia, se necessario”.