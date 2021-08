Colpito al corpo e volto dall’elica di un gommone nel Foggiano

Marina di Lesina (Foggia), 16/08/2021 – (foggiatoday) Grave incidente in mare oggi al largo di Marina di Lesina. Un uomo è caduto dal gommone, probabilmente a causa di un malore, ed è stato colpito dall’elica: è rimasto gravemente ferito in più punti del corpo e in volto. Un amico lo ha recuperato e lo ha subito trasportato a terra, mentre il natante di sette metri circa è rimasto in acqua ancora in moto.

È successo poco prima delle 13 a un miglio e mezzo circa dalla costa, davanti al porticciolo peschereccio di Punta Pietre Nere. Sul posto è arrivata l’ambulanza ma si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il trasporto è stato agevolato anche dai carabinieri della locale compagnia, considerato l’atterraggio di fortuna in un campo.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto, prima ancora del 118, è arrivata la Guardia Costiera, con il comandante Roberto Reale, che con la guardia costiera ausiliaria e il presidente del Circolo Velico Nautico Celestino Galli è intervenuta per fermare il gommone impazzito. (foggiatoday)