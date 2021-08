Rotice: “Manfredonia ha bisogno di nuova luce dopo ultimi anni bui e spenti”

Da qualche giorno i luoghi simbolo del centro storico di Manfredonia vivono di nuova luce grazie all’iniziativa dell’Associazione “Io Sono Partita Iva” , a cui va il mio personale plauso per aver ideato ed organizzato, interamente a proprie spese, qualcosa di originale e suggestivo che sta avendo eco oltre i confini locali (sopratutto sui social network con scatti mozzafiato), a beneficio della nostra città. La Cattedrale ed il Campanile in queste notti d’estate vengono esaltati da una luce nuova, che ne disvela anche particolari architettonici inediti, oltre a tenere con il naso all’insù e tanta meraviglia grandi e piccini per diversi infiniti minuti di stupore e magia.

Un’iniziativa che per la comunità sipontina ha un valore ancor più speciale e fortemente affettivo: queste installazioni artistiche luminose saranno simbolo di devozione e folklore per la Santissima Maria di Siponto, la Patrona di Manfredonia, i cui tradizionali festeggiamenti avvengono, come tradizione, a fine agosto, ma quest’anno (per la seconda volta consecutiva) non potranno essere svolti a causa delle limitazioni anti-covid. La luce che illuminerà i luoghi simbolo del centro storico, rappresenta, quindi, l’affetto e la devozione della comunità verso la sua amata Santa Patrona.