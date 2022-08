Futsal, Serie A2: per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia subito derby con le Aquile Molfetta

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 16 Agosto 2022.

Esordio in trasferta e subito derby per i biancoceleste di mister Cundari, che il prossimo 24 settembre saranno di scena sul parquet del PalaPoli delle Aquile Molfetta. Dopo lo sfortunato campionato di serie A,con la immeritata retrocessione in serie A2, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia praticamente quasi totalmente rinnovato nel roster, anche in virtù della nuova riforma voluta dalla Divisione Calcio a Cinque che limita a tre il numero degli atleti non formati in Italia, ha l’obiettivo di ben figurare nel gir. C della seconda divisione nazionale alla ricerca di un posto al sole, in un raggruppamento composto da 16 compagini, con pugliesi, calabresi e siciliane. Esordio interno, 7 giorni dopo, il prossimo 1ottobre, quando al PalaScaloria arriveranno gli ennesi della Gear Siaz Piazza Armerina. Seguiranno le gare sul terreno del Bovalino Calcio a 5 in Calabria e l’incontro con il Canosa C5. La regular season della stagione sportiva 2022/2023 terminerà con l’impegnativo match del 15/04/2023 in trasferta, quando i sipontini recheranno visita al Pirossigeno Cosenza.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 16 Agosto 2022