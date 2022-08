Oggi i funerali di Piero Angela: nel 2013 fu protagonista all’UniFg

Statoquotidiano.it, Foggia, 16 agosto 2022 – “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese.” Con questa citazione del noto divulgatore scientifico, l’Università di Foggia, ha salutato sui social il grande maestro Piero Angela, ospite d’onore della cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2012/2013.

Si sono tenuti oggi in Campidoglio a Roma, i funerali del patriarca della divulgazione scientifica in Italia, Piero Angela. Il grande uomo di scienza, deceduto a 93 anni, inaugurò l’anno accademico 2012/2013 dell’Università di Foggia.

Nel 2013 l’Ateneo foggiano, grazie ad una brillante intuizione del Magnifico Rettore di allora, Giuliano Volpe, invitò, all’inaugurazione dell’anno accademico, il creatore del noto programma SuperQuark, che fece una straordinaria lectio magistralis sull’importanza della scienza nella vita di tutti i giorni.

L’ex Rettore UniFg, Giuliano Volpe, ha ricordato così il noto divulgatore scientifico Piero Angela:

“E’ scomparso una grande divulgatore, e soprattutto una persona colta, curiosa, perbene, gentile, sempre disponibile, mai arrogante. Ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo in varie occasioni. Mi fece un enorme piacere averlo quando ero rettore a Foggia per l’ultima mia inaugurazione dell’Anno Accademico il 15 gennaio 2013 quando tenne una lectio magistralis sulla scienza aperta e la divulgazione scientifica.

E poi a Firenze, a tourismA 2017, quando ero presidente della SAMI, per ricevere il premio Riccardo Francovich, consegnatogli dal ministro Dario Franceschini. Indimenticabile anche una visione con lui del suo straordinario progetto multimediale delle domus di Palazzo Valentini e poi al foro di Augusto, appena inaugurata. Ha aperto una strada. Condoglianze affettuose alla sua inseparabile moglie, alla famiglia, in primis ad Alberto, ai suoi collaboratori storici. Un grande applauso e enorme gratitudine per il suo lungo impegno”, conclude il Prof. Volpe.