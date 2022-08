Valentina Lucianetti su Foggia e Raffaele Piemontese sul Gargano, scelte Pd per le politiche

Stato Donna, 16 agosto 2022. Il centrosinistra avrebbe completato il puzzle delle candidature per le politiche del 25 settembre. A meno di colpi di scena, il nodo che è stato sciolto è quello di Claudio Stefanazzi nel listino di Lecce, capolista. A seguire, altri due nomi provenienti dal nord, un quarto posto per la presidente del consiglio regionale Loredana Capone che, pare, potrebbe essere solo formale. L’ ingorgo da superare non è stato semplice per Michele Emiliano e per i suoi civici, nel contesto del Pd e dei posti da assegnare.

Raffaele Piemontese corre candidato nel collegio uninominale Gargano e nel proporzionale, schema a doppia copertura che nel 2018 fu del manfredoniano Michele Bordo, non ricandidato stante queste decisioni. Sarà scontro diretto con Giandiego Gatta o con Antonio Potenza di Fi? Non si sa, nel centrodestra in queste ore è calato il silenzio e poco si palesa perché nulla di certo sarebbe stato deciso circa nomi e relativi collegi.

Su Foggia, nell’ uninominale alla Camera, il Pd punta su un nome femminile mai speso in una competizione del genere, quello di Valentina Lucianetti, del Pd.

Da quello che emerge, la collocazione nei collegi uninominali ha incontrato, in tutti i partiti, molte resistenze, in linea di massima c’è stata la corsa al listino proporzionale. E al Senato l’impresa si prospetta ancora più difficile.

Nel proporzionale per il Pd, come anticipato, anche Ubaldo Pagano e Marco Lacarra.