Incendi di Vieste, sopralluogo del Presidente Pasquale Pazienza

FOGGIA – Ferragosto dedicato a una visita al Comando Stazione di Vieste del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gargano dove il Presidente Pasquale Pazienza ha portato il saluto dell’Ente parco ai militari del locale Comando estendendolo idealmente a tutte le donne e gli uomini operativi nei vari comandi stazione del Reparto, oltre che nelle altre forze dell’ordine impegnate nel controllo e nella tutela del territorio, e ringraziandoli per la professionalità e l’impegno che costantemente e incondizionatamente profondono a tutela del nostro immenso patrimonio ambientale.

L’Ente parco, attraverso la sensibilizzazione del decisore politico centrale, sta lavorando a stimolare una modifica della norma esistente che consenta di affermare nell’operatività in campo la condivisione di alcune competenze tra i Vigili del fuoco e altri agenti del controllo del territorio per accorciare il più possibile la distanza temporale tra la segnalazione dell’incendio e l’avvio delle operazioni di spegnimento; condizione, questa, che va assolutamente assolutamente assicurata per tentare di evitare l’incontrollato divampare delle fiamme e contenere il più possibile i danni.