La festa di San Rocco: un legame spirituale che unisce Vico del Gargano e Peschici

Gargano – Una tradizione secolare che unisce i vichesi e i peschiciani in un sentimento di devozione e fraternità. È la festa di San Rocco, che si tiene ogni anno in località Vasto a Vico del Gargano, presso una chiesetta rurale dedicata al Santo immersa tra gli ulivi.

La storia della Chiesa di San Rocco risale a tempi antichi. Già nel lontano 1675, la presenza di questa chiesetta era documentata, come testimonianza della visita del cardinale Orsini. L’architettura dell’interno della chiesa è caratterizzata da un’elegante semplicità. Un altare accoglie i fedeli, mentre le stazioni della Via Crucis e numerosi ex voto adornano le pareti.

La giornata di oggi, 16 agosto, è iniziata con una solenne celebrazione della Santa Messa nella piazzetta antistante la chiesa. Una volta terminata la messa, la celebrazione è proseguita con una processione che ha coinvolto le statue di tre importanti santi: Sant’Antonio, San Sebastiano e, naturalmente, San Rocco.

Il clima che si respira in questo giorno e in questo luogo è di profonda spiritualità, attraversare il tempo e le generazioni che si tramandano questa tradizione che tiene il legame due comuni tra mare e montagna.

