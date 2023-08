Manfredonia, sfogo di Rotice: “Se questo è giornalismo… Ribrezzo e indignazione”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Al peggio non c’è mai fine, purtroppo. Pensavo che i gratuiti e strumentali attacchi quotidiani di “certa stampa” nei confronti del sottoscritto e della città avessero toccato il fondo, ma tant’è. Non bastassero le notizie che di obiettivo non hanno nulla se non quello di sputare veleno e cattiverie, oggi anche l’oscena strumentalizzazione di un episodio accaduto a Ferragosto e che nulla ha a che fare con Manfredonia e l’Amministrazione comunale.

“A movimentare la serata non è rimasta che la solita rissa con accoltellamento”.

L’agghiacciante chiosa dell’articolo odierno sul resoconto del Ferragosto in città del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e di Manfredonianews, Michele Apollonio. Ma è giornalismo questo?

Come si può speculare su un episodio simile con il sol gusto di “buttare la croce” sull’Amministrazione comunale? In merito all’episodio accaduto ieri a Siponto, riguardanti aspetti privati tra due persone non di Manfredonia, il mio ringraziamento va a tutte le Forze dell’Ordine ed ai sanitari intervenuti come sempre con tempestività in momenti molto frenetici, anche in una giornata che per la maggior parte delle persone era festiva. La loro sempre efficiente presenza e collaborazione rende tangibilmente maggiore la presenza dello Stato a tutela dei cittadini.

Invece, provo ribrezzo ed indignazione, come credo tanti concittadini, per questa frase offensiva scritta da Apollonio. Si è superato ogni limite del buonsenso. Non bastasse la quotidiana tiritera della denigrazione di Manfredonia e della sua Amministrazione comunale del solone Apollonio (non ultima la stucchevole ed infondata polemica sull’Infopoint) che, non ho avuto il piacere di avere mai in presenza né ai Consigli comunali, né a manifestazioni e momenti pubblici.

Solo e soltanto invettive “da remoto”. Si occupa solo e soltanto di presunti errori e mancanze di questa Amministrazione, a decine, così come sono centinaia gli atti e le iniziative positive portate avanti dalla stessa, ma di ciò “tabula rasa”. Quasi mai interpellati Assessori e Consiglieri di maggioranza, eppure le porte di Palazzo San Domenico non sono mai state aperte come ora. Basta sfogliare le pagine della Gazzetta di Capitanata, o quelle web di Manfredonianews o ancora quelle della sua pagina Facebook. Per non parlare della sua specialità: fonti anonime e beninformate che ne dicono di cotte e di crude senza metterci mai la faccia (chissà, poi, se esistono davvero o sono voci che sente nella sua testa).

Tanti i concittadini e lettori amareggiati che continuano a chiedermi i motivi di questa reiterata ed immotivata acredine da parte di Apollonio che parecchi danni sta arrecando a Manfredonia.

D’altronde è notoria alla storia della città la sua coerenza rispetto agli interessi politico-economici ed ai loro referenti del momento. Quello che mi stupisce e rammarica di più è l’atteggiamento della Gazzetta del Mezzogiorno, un’istituzione con alle spalle oltre un secolo di storia che cede il passo a questi episodi senza attivare quei principi di controllo e verifica preventivi ad accertare l’effettiva attendibilità di fonti e notizie.