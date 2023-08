Tremiti, mangiano mollusco protetto in un video: rischiano maxi multe

FOGGIA – Immortalati mentre mangiano le patelle in barca a spasso per le isole Tremiti: peccato che sia illegale. Il video sta facendo il giro sui social, ma gli ignari consumatori non sanno che potrebbero essere colpiti da maxi multe.

Le patelle sono un mollusco super protetto e la pesca è severamente vietata nelle acque italiane.

Distruggere questo tipo di mollusco, costituito da un solo gasteropode e da un piede a ventosa che riesce a fissarsi nelle rocce della scogliera in modo saldo, crea con il passare del tempo notevoli danni all’habitat marino. Un tempo se ne faceva incetta grazie al loro prezioso sapore, ma oggi è un taboo perché esistono delle leggi che ne vietano la raccolta e il consumo. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.