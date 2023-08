Turismo, l’attacco alla Puglia da invidiosi e speculatori

FOGGIA – Leggendo i principali giornali italiani o ascoltando certi servizi dalla dubbia attendibilità sulle reti nazionali, si respira una strana aria quest’anno nell’offerta turistica pugliese. Sembra quasi che, in questa estate 2023, la regione sia stata praticamente travolta da aumenti assurdi che riguardano qualsiasi settore, tanto da “costringere” i suoi stessi abitanti a “fuggire” in Albania in massa.

“Campioni” in tale opera si sono distinti soprattutto il Corriere della Sera e La Repubblica (compresa la sezione regionale) che, in pratica snocciolano uno o più articoli al giorno articoli sui presunti ladrocini operati nel territorio definito da diversi giornali USA “la regione più bella del Mondo”.

Aggiungiamoci pure un servizio andato in onda sul TG di RAI1 dove un imprenditore emiliano elencava presunti surreali rincari senza presentare nessuna fonte ad avvalorare la tesi e senza che la giornalista (compiacente) li richiedesse. Ma è probabilmente il quotidiano La Stampa a battere tutti in faziosità, scrivendo che in Albania ci sarebbero prezzi più bassi del 250%. Come ha scritto su Twitter il deputato Lucio Malan: “E’ come dire che se in Italia una vacanza ti costa 1000 euro, in Albania non solo è gratis ma ti danno 1500 euro”.

Chiariamo un punto: l’aumento esponenziale dei costi di luce, gas e benzina (oltre che delle varie tasse) ha costretto tutti ad un aumento dei prezzi.

Circoscriverlo alla sola Puglia lascia intendere la faziosità dell’operazione. Aggiungiamoci che da anni la Puglia è sempre più la meta prediletta da tanti vip, oltre che di un turismo di massa. La Puglia è diventato un vero e proprio “brand”. E questo, evidentemente, non è andato giù a molti.

Anche il Gargano, soprattutto Vieste ma non solo, è diventato un vero e proprio stato d’animo.

Quell’emozione dettata dall’au­tenticità dello spirito del luogo, da un’offerta gastronomica tanto for­te, tipica, caratteristica, che asso­ciata alla magia dei luoghi – trabuc­chi, calette e masserie – la rendes­se un posto unico in assoluto e una esperienza vera e propria. Facile che aumento di richiesta determinasse anche un aumento di speculatori e di operatori del settore che cercano di attirare il turismo di lusso, cosa che sta effettivamente succedendo, specie con l’attracco di yacht milionari.

Da notare, infine, un certo “razzismo” di fondo espresso da certi blogger di viaggi, prezzolati o no.

Se è normale, secondo gli stessi, che luoghi come la Costa Smeralda, la Costiera Amalfitana, Capri, Forte dei Marmi e Saint Tropez, possano presentare anche prezzi esorbitanti, non lo è, secondo la loro visione, per il turismo pugliese perché, a loro dire, dovremmo limitarci al turismo di massa da posto qualunque.

A cura di Michele Solatia