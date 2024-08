FOGGIA – La temperatura media giornaliera della superficie del Mar Mediterraneo ha raggiunto i +28,9°C il 15 agosto, battendo il record di +28,71°C registrato il 24 luglio 2023, ha indicato Justino Martínez, ricercatore dell’Istituto di Scienze Marine (ICM) di Barcellona e dell’Istituto ICATAMAR della Catalogna.

Questi dati preliminari si basano sulle informazioni satellitari del servizio marittimo dell’Osservatorio europeo Copernicus, registrate dal 1982.

“La temperatura massima è stata raggiunta il 15 agosto sulla costa egiziana, a El Arish (+31,96°C)”, ma “questo valore deve essere preso con cautela”, prima di una verifica umana approfondita, ha detto Martínez.

L’anomalia, 3 o addirittura 4°C sopra la norma, è particolarmente forte a metà agosto nel Golfo di Venezia, nel Mar Ligure – tra Corsica, Nizza e Italia -, o tra la Sicilia e la penisola, con temperature vicine a o superiori a +30°C.

Per due estati consecutive, il Mediterraneo è stato più caldo che durante l’ondata di caldo senza precedenti del 2003, quando la temperatura media giornaliera raggiunse i +28,25°C il 23 agosto, il record precedente che resistette per due decenni.

Questa nuova temperatura massima arriva dopo un torrido mese di luglio in gran parte del bacino del Mediterraneo, uno degli hotspot del riscaldamento globale, dove si verificano ondate di caldo, siccità e incendi, come quello avvenuto in Grecia questa settimana.

Le ondate di caldo marino nel Mediterraneo hanno un grande impatto su pesci, molluschi e piante, favoriscono la diffusione di specie invasive e aumentano l’intensità delle precipitazioni, a causa della più forte evaporazione.

