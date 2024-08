SAN GIOVANI ROTONDO (FOGGIA) – La comunità di San Giovanni Rotondo si prepara a scendere in piazza il 16 agosto alle ore 20:00 per esprimere solidarietà a Michel Savino, vittima di un’aggressione a sfondo discriminatorio.

L’evento, organizzato da vari partiti locali tra cui PD, Partito della Città, Con, Avanti Tutta e Italia Viva, sarà un momento di riflessione collettiva sulla necessità di combattere ogni forma di violenza e discriminazione.

Il comunicato invita tutta la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza di un impegno congiunto per la cura e il rispetto della nostra comunità.

Perché partecipare?

L’aggressione subita da Michel Savino non è un episodio isolato, ma il sintomo di un problema più profondo che richiede l’attenzione di tutti.

La manifestazione sarà un’occasione per dimostrare che la nostra città non tollera la violenza e che siamo pronti a lavorare insieme per prevenire simili episodi in futuro.

Famiglie, associazioni, forze politiche e scuole sono tutte chiamate a fare la loro parte.

Un appello alla comunità.

Il comunicato congiunto dei partiti politici ribadisce la necessità di un approccio che non si limiti alla repressione, ma che promuova la prevenzione e la cura della nostra comunità.

Solo con uno sforzo collettivo possiamo sperare di spezzare il circolo vizioso della violenza e costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

Momento di solidarietà.

La manifestazione del 16 agosto è un importante momento di unità e solidarietà. Partecipare significa dire no alla violenza e sì al rispetto dei diritti di ogni individuo. Non mancate!

Antonio Del Vecchio