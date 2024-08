Foggia. “La risposta del Sindaco di Peschici al mio intervento sulla chiusura della Guardia Medica di Peschici e sulla situazione dei servizi sanitari sul Gargano mi sembra fuori luogo ed una palese difesa all’inesistente considerazione che il Governo regionale di centrosinistra rivolge al Gargano.

Invece di chiedere spiegazioni a chi gestisce i servizi (quindi la Asl) muove delle accuse ad un consigliere regionale che evidentemente ha avuto il coraggio di lanciare la pietra in uno stagno pericoloso.

Ci faccia capire se il Sindaco è dalla parte dei cittadini (residenti e turisti) o di chi deve programmare interventi strutturali importanti per la sanità garganica”. È quanto sottolineato dal consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba dopo aver letto alcune affermazioni del Sindaco di Peschici.

“Solo un mese fa ho presentato una interrogazione urgente con risposta scritta per l’isolamento del Gargano per quanto riguarda la necessità di avere servizi sanitari adeguati alle reali necessità di popolazione e turisti, elisoccorso compreso.

Per cui il Sindaco di Peschici dovrebbe informarsi, prima di esprimere considerazioni, del lavoro svolto dai consiglieri regionali senza fare inutili affermazioni.

A volte si può nascondere la polvere sotto il tappeto ma non l’immondizia. E se le cose non sono proprio come dovrebbero sul Gargano la colpa è di chi governa, quindi la Regione e, cioè, lo stesso orientamento politico del sindaco di Peschici. Per il bene del Gargano non possono esserci orientamenti politici, bisogna lavorare tutti nella stessa direzione. Ribadisco in modo convinto che il Gargano merita tutto l’anno attenzione diversa, problemi che la Regione ha il dovere di affrontare per tempo. Se non è chiaro, tenere aperta o chiusa la Guardia Medica di Peschici o di Rodi Garganico è solo il simbolo di una gestione non uniforme come qualità e quantità che la Regione continua a determinare in tutta la Puglia”, conclude Paolo Dell’Erba.