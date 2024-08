La Guardia Costiera di Manfredonia: un'estate di interventi, controlli e sicurezza sul litorale

Nel corso della prima parte della stagione estiva 2024, i militari della Guardia Costiera di Manfredonia sono stati impegnati in un’ampia gamma di attività, volte a garantire la sicurezza lungo il litorale di competenza, che si estende da Zapponeta fino a Marina di Chieuti. Le operazioni, che hanno spaziato dalla ricerca e soccorso alla polizia demaniale e ambientale, testimoniano l’impegno costante e multifunzionale degli uomini e delle donne della Guardia Costiera per tutelare il mare e le coste.

Attività di Ricerca e Soccorso

Uno dei compiti primari della Guardia Costiera è la salvaguardia della vita umana in mare. Dal 1° giugno 2024 a oggi, i militari hanno portato a termine molteplici interventi di ricerca e soccorso, riuscendo a soccorrere 23 persone in difficoltà. Gli interventi si sono spesso svolti in condizioni meteomarine impegnative, che hanno messo alla prova le capacità e la prontezza dei militari. Grazie all’impiego congiunto di assetti navali e terrestri, opportunamente rischierati per fronteggiare la maggiore affluenza di turisti e diportisti durante la stagione estiva, è stato possibile rispondere efficacemente a tutte le emergenze segnalate.

Vigilanza e Controllo della Fascia Costiera

Oltre alle attività di soccorso, la Guardia Costiera di Manfredonia ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale di competenza. Il focus principale è stato il contrasto alle occupazioni abusive di aree demaniali marittime, fenomeno che tende ad aumentare durante il periodo estivo, con un impatto negativo sia sull’ambiente che sull’accesso libero alle spiagge.

Nel corso di quattro distinte operazioni, i militari hanno riscontrato occupazioni abusive da parte di titolari di strutture ricettive che avevano ampliato illegalmente i propri spazi destinati alla clientela, sottraendo porzioni di spiaggia alla pubblica fruizione. Complessivamente, sono stati restituiti circa 7.500 metri quadrati di aree demaniali marittime alla collettività. Le operazioni, coordinate dall’autorità giudiziaria, hanno portato al sequestro delle aree abusivamente occupate, insieme a circa 600 attrezzature balneari, tra ombrelloni, lettini e altre installazioni. Questi interventi sono stati essenziali per ristabilire la legalità e garantire l’accesso libero alle spiagge.

Sanzioni e Controlli

Durante l’estate, la Guardia Costiera di Manfredonia ha effettuato circa 2.000 controlli lungo la costa, un numero significativo che riflette l’intensità delle operazioni di monitoraggio. Da questi controlli sono emerse 190 irregolarità, che hanno portato all’emissione di altrettante sanzioni amministrative. Queste sanzioni si suddividono in diverse categorie:

Stabilimenti balneari: Sono state riscontrate 72 violazioni legate alla gestione degli stabilimenti balneari. Queste infrazioni includono il mancato rispetto delle normative di sicurezza e igiene, nonché l’occupazione di spazi superiori a quelli concessi. Codice della navigazione: 53 sanzioni sono state emesse per violazioni al codice della navigazione, che regolamenta l’uso delle imbarcazioni nelle acque territoriali. Tali violazioni spaziano dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra imbarcazioni alla navigazione in aree vietate. Codice della nautica da diporto: 48 sanzioni hanno riguardato infrazioni al codice della nautica da diporto, con particolare attenzione al rispetto delle normative riguardanti l’uso delle imbarcazioni da parte di diportisti. Tematiche ambientali: 5 sanzioni sono state relative a violazioni di norme ambientali, a testimonianza dell’attenzione della Guardia Costiera alla tutela dell’ecosistema marino e costiero. Queste sanzioni riguardano, ad esempio, l’inquinamento delle acque o la gestione non corretta dei rifiuti da parte di operatori balneari. Altre materie: Le restanti 12 sanzioni hanno riguardato diverse altre violazioni riscontrate durante le operazioni di controllo, coprendo una vasta gamma di irregolarità.

Noleggio e Locazione di Unità da Diporto

Un aspetto particolare dei controlli ha riguardato il noleggio e la locazione delle unità da diporto. In due casi specifici, sono state riscontrate violazioni delle normative vigenti in questo settore. La locazione non autorizzata o effettuata in condizioni di sicurezza non adeguate rappresenta un rischio per i turisti e per l’ambiente, motivo per cui la Guardia Costiera ha posto particolare attenzione a questa attività, garantendo che tutte le unità da diporto rispettino le normative e siano impiegate in condizioni di sicurezza.

Le operazioni condotte dalla Guardia Costiera di Manfredonia durante questa prima parte della stagione estiva rappresentano un esempio di efficienza e dedizione al servizio della collettività. Grazie alla loro presenza costante e all’ampia gamma di controlli effettuati, è stato possibile garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, tutelare l’ambiente marino e restituire alla comunità importanti porzioni di litorale illecitamente occupate. L’attività della Guardia Costiera continuerà con la stessa intensità per tutta la durata della stagione, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di sicurezza e legalità lungo le coste di competenza.

