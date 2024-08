L'estate è un buon periodo per fare sport nel Gargano. Gli appuntamenti

Conosci la Puglia? Il Gargano? Manfredonia? Hai già pianificato le vacanze estive? L’estate sembra essere un buon periodo per trascorrere alcuni giorni in Puglia, soprattutto nel Gargano per conoscere tanti atleti, nuotatori e ciclisti, runner e ultrarunner, camminatori e ultracamminatori e partecipare anche ad allenamenti di nuoto, bici, corsa e camminate mattutine e serali e perché non partecipare a gare sportive per confrontarsi con gli atleti locali?

Ora è il momento di informarsi, documentarsi, prenotare, iscriversi, contattare amici per pianificare una trasferta al sud, in Puglia dove c’è sempre qualcuno pronto ad accoglierti.

Di seguito segnalo alcuni eventi:

Sabato 17 agosto 2024, Cagnano Varano (FG), “Stop a Mezzanotte” , manifestazione nazionale UISP di 10km, 21km, 42,195km, 50km, 6h e 8h, organizzata dall’ASD Stracagnano e dalla Parrocchia Santa Maria della Pietà di Cagnano Varano.

Ci si può iscrivere sul portale www.timingrun.it o inviando la scheda di iscrizione, compilata in ogni parte, all’indirizzo email: pasquale.giuliani@tiscali.it. Sconto di 5 euro sulle tasse iscrizioni per le prove di 50km, 6h e 8h per i tesserati IUTA e CSMI.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 in Piazza Giannone dove ci sarà il ritiro dei pettorali. La partenza alle ore 16 per la 8h e alle ore 18 per la 6h. Percorso su un circuito cittadino di 1km circa.

41^ Edizione Gran Nuotata del Golfo in acque libere – città di Manfredonia

Per il nuoto in acque libere sono previste le seguenti distanze: mt 400 mt – 800 mt – 2 km – 4 km per le categorie ragazzi, Juniores, Assoluti e Master.

Sabato 24 agosto 2024

Percorrenza 400 mt – 800 mt – 4 km:

Ore 16:00: Ritrovo, briefing, punzonatura, ritiro boa di gara e ritiro pacco gara;

Ore 17:00: Partenza

Premiazioni e conviviali al termine di tutte le gare della giornata.

Domenica 25 agosto 2024

Percorrenza 2 km:

Ore 08:00: Ritrovo, briefing, punzonatura, ritiro boa di gara e ritiro pacco gara;

Ore 09:00: Partenza;

Premiazioni conviviali al termine della gara.

Per maggiori informazioni:

3807646581 (Orazio)

3498011516 (Silvia)

3357719286 (Gigi)

Tutto quello non espressamente citato nel presente documento sarà rimandato al seguente sito:

https://www.uisp.it/foggiamanfredonia/

25 agosto, Deliceto, sesta edizione Corsa dei Santi, manifestazione podistica 11,6 chilometri.

Organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “I Podisti di Capitanata”, nel borgo dei Monti Dauni per la promozione di Deliceto, con il suo monumentale castello normanno svevo dell’undicesimo secolo e il santuario di Santa Maria della Consolazione, dove sono passati i santi che danno il nome alla gara, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che vi ha composto il celebre canto natalizio “Tu scendi dalle stelle” e San Gerardo Maiella.

Il ritrovo per la partenza sarà il piazzale Belvedere, il via verrà dato alle 18:00.

Confermata anche quest’anno la presenza dello speaker Gennaro Varrella.

Oltre alla gara competitiva, sono previste anche una corsa non competitiva e una passeggiataludico-motoria.

29 settembre, Re Manfredi Run 2024 · – Gara Nazionale “Agonistica” – 10 km . Percorso pianeggiante unico giro omologato · – Corsa “Non Competitiva” – 10 km;

Metà ottobre, gara in salita di circa 10km organizzata da Giovanni Cotugno , pluridecorato per meriti atletici.

Di Manfredonia è originario anche Antonio La Torre che ha contribuito a un grande salto di qualità dell’atletica italiana da quando è stato eletto tecnico degli atleti assoluti nazionali a partire dai risultati alle Olimpiadi di Tokyo e proseguendo con i mondiali e gli ultimi europei a Roma lo scorso giugno.

Da atleta e psicologo dello sport, sono molto contento del suo approccio con gli atleti, squadre, associazioni sportive, federazioni sportive e per ciò che trasmette attraverso articoli e video, molto utili e interessanti per tutti, sia nello sport che nella vita ordinaria per il benessere e la performance. Concordo con i concetti di lavoro di gruppo, insieme, noi, lavorare duramente e scientificamente, crederci e tanto altro.

Lo sport davvero avvicina persone, culture, mondi e rende felici e resilienti seguendo mete e direzioni ma sempre pronti a rimodulare tutto cavalcando l’onda del cambiamento e utilizzando risorse residue che diventano a volte sorprendenti e rinnovabili.Questo è il vantaggio dello sport.

Non c’è un’esatta modalità per partecipare, puoi sperimentare benessere o performance o entrambi, together is much better(insieme è molto meglio).Non restare immobile, prova ad abbandonare la tua zona di confort, now is the moment (ora è il momento) per iniziare, non aspettare il momento migliore, è sempre il momento, entra nei gruppi whatsap, facebook, mailing list, scegli il tuo sport, il tuo allenamento, la tua gara, il tuo evento, partecipa con i tuoi tempi e modalità.

Lo Sport raccoglie gente e le porta in giro per allenamenti e gare, per faticare e divertirsi insieme, per sperimentarsi e mettersi in gioco, condividere partenze, percorsi e arrivi. Questo è lo sport che vogliamo, uno sport che rende felici nonostante la fatica.

Per ottenere qualcosa bisogna crederci; fidarsi e affidarsi; essere consapevole delle proprie capacità e limiti; impegnarsi duramente; essere determinati; mettere in conto infortuni, avversari più forti, sconfitte e momenti bui; rialzarsi sempre e ripartire con pazienza, senza fretta, con modestia e umiltà, rispettando gli altri e apprezzando sempre l’esperienza che dà frutti importanti da portare a casa.

Matteo SIMONE http://www.unilibro.it/libri/f/autore/simone_matteo