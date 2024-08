L’Adriatico sta affrontando un grave allarme per la mucillagine, un fenomeno che negli ultimi mesi del 2024 ha raggiunto livelli senza precedenti. Questa sostanza gelatinosa, prodotta da alghe microscopiche come il fitoplancton, è visibile a occhio nudo lungo le coste del mare Adriatico, particolarmente nelle regioni centro-settentrionali, come dimostrano le immagini satellitari catturate dal programma Copernicus dell’Unione Europea.