MANFREDONIA (FOGGIA) – “C’è l’interesse a voler davvero migliorare la città o ci sono gli interessi di qualcuno da accontentare?

Con Delibera di Giunta n.11 del 13 agosto scorso, l’Amministrazione La Marca ha approvato l’ “UTILIZZO CONDIVISO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MATTINATA”.

Il dott. Mumolo Michele, dunque – in attesa della Delibera di Giunta di Mattinata e della formale firma della convenzione – , sarà in servizio a Manfredonia per 12 ore per 4 mesi al costo di 5.522 euro.

Ma come può un territorio cittadino complesso e complicato come quello sipontino, aggravato dalle criticità di Palazzo di Città, poter contare per così poco tempo su un Comandante della Polizia Locale per assicurare maggiore efficienza sulle attività di prevenzione, controllo e sanzione, anche a fronte di un organico sotto dimensionato?

Senza alcun dubbio Manfredonia necessita e merita un Comandante a tempo pieno con comprovate capacità ed esperienze per far fronte alle tante criticità.

Senza nulla togliere alla persona ed al ruolo professionale di Mumolo, il sindaco di Manfredonia può spiegare pubblicamente perché si è deciso di puntare su un Comandante di un piccolo Comune che ha diverse caratteristiche da quelle della nostra città?

Si è sondata la possibile disponibilità di Comandanti di altri Comuni?

Diversamente da quelli utilizzati per le nomine in Giunta, ha scelto valutando i criteri della competenza, della meritocrazia e della trasparenza o vi sono altri diversi parametri soggettivi?

Sono certo che il sindaco La Marca non avrà difficoltà a voler dare pubblico e dettagliato riscontro a queste semplici domande che interessano la nostra comunità”.

Lo riporta l’𝐈𝐧𝐠. 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐑𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞, 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚.