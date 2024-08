Uno degli aspetti fondamentali della delibera riguarda l’individuazione delle aree dedicate agli spettacoli e alle attività commerciali. In continuità con quanto disposto nel 2023, l'area del mercato settimanale in zona Scaloria sarà nuovamente utilizzata per ospitare il luna park e i banchi della fiera

La Giunta Comunale di Manfredonia ha recentemente deliberato le disposizioni organizzative per la tradizionale Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, che si terrà dal 29 agosto al 1 settembre 2024. La pianificazione dettagliata e la collaborazione tra diverse istituzioni evidenziano l’importanza di questa celebrazione per la comunità locale.

Come ogni anno, la festa patronale rappresenta un momento cruciale per Manfredonia, caratterizzato da eventi religiosi, civili e spettacoli viaggianti. Con l’approvazione della delibera di Giunta n. 4 del 31 luglio 2024, è stato istituito il “Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto 2024”, incaricato della promozione e gestione delle manifestazioni.

Aree Destinate agli Eventi

Uno degli aspetti fondamentali della delibera riguarda l’individuazione delle aree dedicate agli spettacoli e alle attività commerciali. In continuità con quanto disposto nel 2023, l’area del mercato settimanale in zona Scaloria sarà nuovamente utilizzata per ospitare il luna park e i banchi della fiera. La scelta di questa location è stata confermata anche dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che ha rilasciato l’autorizzazione necessaria, dettando alcune prescrizioni tecniche per garantire il rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del luogo.

Logistica e Sicurezza

La Giunta ha previsto un’attenta pianificazione logistica per accogliere gli operatori economici, che inizieranno l’allestimento delle loro attrazioni a partire dal 22 agosto. Sarà allestita un’area specifica per il parcheggio di camper e roulotte degli operatori nelle vicinanze del luna park, garantendo così vicinanza e praticità.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha posto particolare attenzione alla sicurezza, disponendo un presidio antincendio aggiuntivo e garantendo l’accesso a servizi igienici adeguatamente puliti e monitorati durante l’intera durata della festa. Anche la fornitura d’acqua agli operatori sarà assicurata, vista la mancanza di fonti idriche efficienti nell’area.

Decoro Urbano e Coordinamento delle Forze dell’Ordine

Il mantenimento del decoro urbano durante i giorni di festa è un altro punto cruciale. Per questo, sono stati pianificati interventi specifici di spazzamento e incremento del numero dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle zone di maggiore afflusso di pubblico.

Per garantire la sicurezza pubblica, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine intensificheranno i controlli nelle aree più affollate, con un coordinamento costante per gestire eventuali situazioni critiche.

L’organizzazione della Festa Patronale Maria SS. di Siponto 2024 riflette un impegno condiviso tra le istituzioni locali per garantire il successo di un evento tanto atteso dalla cittadinanza. La pianificazione meticolosa e la collaborazione tra diversi attori coinvolti assicurano che la festa si svolga in modo sicuro, ordinato e piacevole per tutti i partecipanti.