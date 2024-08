BRINDICI – Ancora una tragedia sull’asfalto in Puglia. L’apecar si ribalta dopo lo scontro con un’auto e il conducente del tre ruote muore tra le lamiere.

Un uomo di 87 anni ha perso la vita questa mattina (16 agosto) intorno alle 7 a seguito di un terribile incidente verficatosi lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Ceglie Messapica in territorio francavillese, in provincia di Brindisi.

La dinamica

L’uomo viaggiava da solo a bordo di una motoape che, per cause da accertare, si è scontrata con una Mercedes per poi impattare contro un muretto a secco e ribaltarsi.

Per l’anziano, che pare si stesse recando in campagna, non c’è stato niente da fare nonostante l’intervento del 118.

Illeso, invece, il conducente della berlina, che viaggiava da solo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana.

Lo riporta quotidianodipuglia.it