FOGGIA – ”La crisi idrica sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura. Prosegue la siccità con ingenti danni sulla campagna del pomodoro, sull’ortofrutta, e sulle olive dove si stima un crollo del 50% della produzione.

La vendemmia a causa delle alte temperature sarà sicuramente anticipata.

Per quello che riguarda la cerearicoltura abbiamo riscontrato delle rese molto basse e il prezzo del grano non riesce a coprire nemmeno i costi di produzione.

Ricordo altresì che il pomodoro ha bisogno di acqua per arrivare al termine del ciclo produttivo, ma sono a repentaglio anche i trapianti delle colture autunno vernine, ortaggi e verdura che vengono messe a dimora ad agosto per raccoglierli in inverno, poiché senza acqua gli agricoltori non sono in condizione di avviare l’attività.

La crisi idrica mette a rischio anche i pascoli e come associazione di categoria abbiamo richiesto l’invio di autobotti per abbeverare il bestiame.

Servono altri invasi per la raccolta dell’acqua. La situazione sta degenerando e dobbiamo correre ai ripari al più presto. Come Coldiretti Puglia abbiamo richiesto lo stato di emergenza e la dichiarazione di calamità naturale per la siccità.

E’ quanto ha dichiarato a Torremaggiore.Com Ugo Celozzi, Presidente della Coldiretti Giovani Impresa di Foggia sulla crisi idrica che sta mettendo a serio rischio l’agricoltura dell’Alta Puglia.