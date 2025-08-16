Edizione n° 5795

Bomba al bancomat di Banca Credem ad Apricena, danni. Indagini CC

APRICENA Bomba al bancomat di Banca Credem ad Apricena, danni. Indagini CC

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – il numero non è stato ancora definito con certezza – avrebbero agito in piena notte approfittando delle strade

PH ENZO MAIZZI - APRICENA

PH ENZO MAIZZI - APRICENA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Agosto 2025
Apricena // Capitanata //

Apricena (Foggia) – È stata una notte di paura e di boati quella appena trascorsa in via Gramsci, nel cuore di Apricena, dove intorno alle 4.30 del mattino ignoti hanno messo a segno un assalto allo sportello bancomat della filiale Credem. L’ennesimo episodio di criminalità che colpisce la Capitanata e che ripropone, con inquietante regolarità, la tecnica della cosiddetta “marmotta”, già tristemente nota alle cronache del Mezzogiorno.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – il numero non è stato ancora definito con certezza – avrebbero agito in piena notte approfittando delle strade deserte. Una volta raggiunto lo sportello automatico, hanno inserito all’interno della fessura un ordigno artigianale, una sorta di cuneo metallico riempito di esplosivo che, in gergo, viene appunto chiamato “marmotta”. Pochi istanti dopo, la deflagrazione: un boato fortissimo, avvertito chiaramente in tutto il quartiere, che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona.

PH ENZO MAIZZI - APRICENA
PH ENZO MAIZZI – APRICENA

Il fragore è stato seguito da attimi di panico. Diverse persone hanno affacciato dalle finestre temendo si trattasse di un’esplosione di gas o di un incidente stradale particolarmente violento. Solo più tardi si è compreso che a saltare in aria era stato il bancomat dell’istituto di credito.

Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di San Severo, allertate dalle chiamate dei cittadini. I militari hanno delimitato l’area e avviato i rilievi, mentre gli artificieri hanno messo in sicurezza i resti dello sportello devastato. I ladri, però, erano già riusciti a dileguarsi. Non è ancora chiaro se siano fuggiti con un bottino o se l’esplosione non abbia consentito di raggiungere le cassette interne.

Le indagini puntano ora sui filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate sia all’interno della filiale Credem che nei pressi della strada, una delle più trafficate di Apricena. L’occhio elettronico potrebbe rivelare elementi utili a identificare il commando, che con ogni probabilità era composto da più persone e che avrebbe agito a bordo di un’auto di grossa cilindrata, pronta a garantire una rapida via di fuga.

Lo riporta l’Ansa.

