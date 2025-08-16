Edizione n° 5795

BALLON D'ESSAI

BANFI // “Crema miracolosa”. Lino Banfi denuncia, mia identità usata per pubblicità meschina
16 Agosto 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

ANDRIA // Tentato omicidio ad Andria: un uomo sottoposto a fermo, il Gip convalida la misura cautelare
16 Agosto 2025 - ore  12:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Coppa Italia 2025/26: il Verona esordisce contro l’Audace Cerignola

CALCIO Coppa Italia 2025/26: il Verona esordisce contro l’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola proverà a scrivere un’altra pagina storica della propria storia sportiva, sperando in un’impresa casalinga

Coppa Italia 2025/26: il Verona esordisce contro l’Audace Cerignola

ph SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Agosto 2025
Cerignola // Sport //

La Coppa Italia entra nel vivo con i trentaduesimi di finale, e uno degli incontri più attesi vede di fronte l’Audace Cerignola, formazione di Serie C, e il Verona, pronto a scendere in campo nel primo impegno ufficiale della stagione.

Il Verona, in attesa dell’esordio in campionato fissato per il 25 agosto a Udine contro l’Udinese, cercherà di iniziare il suo cammino nella competizione nazionale con una prestazione convincente contro i pugliesi. La squadra vincente del match tra Audace Cerignola e Verona si qualificherà per i sedicesimi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Venezia e Mantova.

Dettagli del match

  • Partita: Audace Cerignola-Verona
  • Data: Lunedì 18 agosto 2025
  • Orario: 18:00
  • Canale TV: Canale 20
  • Streaming: Mediaset Infinity

Tutti gli occhi saranno puntati sul Verona, chiamato a confermare le ambizioni di Serie A anche in Coppa Italia, mentre l’Audace Cerignola proverà a scrivere un’altra pagina storica della propria storia sportiva, sperando in un’impresa casalinga.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.