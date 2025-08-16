Coppa Italia 2025/26: il Verona esordisce contro l’Audace Cerignola

La Coppa Italia entra nel vivo con i trentaduesimi di finale, e uno degli incontri più attesi vede di fronte l’Audace Cerignola, formazione di Serie C, e il Verona, pronto a scendere in campo nel primo impegno ufficiale della stagione.
Il Verona, in attesa dell’esordio in campionato fissato per il 25 agosto a Udine contro l’Udinese, cercherà di iniziare il suo cammino nella competizione nazionale con una prestazione convincente contro i pugliesi. La squadra vincente del match tra Audace Cerignola e Verona si qualificherà per i sedicesimi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Venezia e Mantova.
Dettagli del match
- Partita: Audace Cerignola-Verona
- Data: Lunedì 18 agosto 2025
- Orario: 18:00
- Canale TV: Canale 20
- Streaming: Mediaset Infinity
Tutti gli occhi saranno puntati sul Verona, chiamato a confermare le ambizioni di Serie A anche in Coppa Italia, mentre l’Audace Cerignola proverà a scrivere un’altra pagina storica della propria storia sportiva, sperando in un’impresa casalinga.