Ferragosto in musica a Piazza Cavour: Serena Brancale incanta il pubblico

Ieri sera il tradizionale concerto di Ferragosto in Piazza Cavour ha visto protagonista Serena Brancale, che ha regalato al pubblico una performance intensa e coinvolgente. La capienza massima consentita dalle normative di sicurezza, pari a 5.000 spettatori, è stata raggiunta già prima dell’inizio dello spettacolo. Nonostante ciò, numerosi cittadini e turisti hanno affollato il centro cittadino e le vie limitrofe, trasformando la serata in una vera e propria festa di rinascita e condivisione.

L’artista ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento, interpretando i brani con grande intensità e mettendoci “anima e core”. Particolarmente apprezzati anche i fuochi pirotecnici musicali, che hanno saputo emozionare senza l’utilizzo dei tradizionali botti, offrendo uno spettacolo suggestivo e rispettoso dell’ambiente.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere la serata un momento di grande emozione e calore collettivo.