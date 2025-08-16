Edizione n° 5795

Ferragosto in musica a Piazza Cavour: Serena Brancale incanta il pubblico

FOGGIA Ferragosto in musica a Piazza Cavour: Serena Brancale incanta il pubblico

L’artista ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento

Ferragosto in musica a Piazza Cavour: Serena Brancale incanta il pubblico

Ferragosto in musica a Piazza Cavour: Serena Brancale incanta il pubblico

Redazione
Redazione
16 Agosto 2025
16 Agosto 2025
Foggia

Ieri sera il tradizionale concerto di Ferragosto in Piazza Cavour ha visto protagonista Serena Brancale, che ha regalato al pubblico una performance intensa e coinvolgente. La capienza massima consentita dalle normative di sicurezza, pari a 5.000 spettatori, è stata raggiunta già prima dell’inizio dello spettacolo. Nonostante ciò, numerosi cittadini e turisti hanno affollato il centro cittadino e le vie limitrofe, trasformando la serata in una vera e propria festa di rinascita e condivisione.

L’artista ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento, interpretando i brani con grande intensità e mettendoci “anima e core”. Particolarmente apprezzati anche i fuochi pirotecnici musicali, che hanno saputo emozionare senza l’utilizzo dei tradizionali botti, offrendo uno spettacolo suggestivo e rispettoso dell’ambiente.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere la serata un momento di grande emozione e calore collettivo.

