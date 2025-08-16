Gargano, acqua sprecata nonostante la crisi: il monito ai turisti

Un episodio avvenuto in un camping del Gargano diventa lo spunto per riflettere, ancora una volta, sulla gestione dell’acqua in un territorio che sta affrontando una delle crisi idriche più gravi degli ultimi anni.

Mentre si trovava ai servizi della struttura turistica, un lettore ha raccontato di aver incontrato un turista intento a radersi al lavandino con il rubinetto lasciato aperto a lungo, a pressione sostenuta. Interpellato sull’importanza di evitare sprechi in un momento così delicato, l’uomo ha risposto con leggerezza, affermando di non essere del posto e che la situazione non lo riguardava, arrivando persino a invitare l’interlocutore a “farsi gli affari propri”.

Vieste e Peschici senz’acqua per la rottura di una conduttura

Un atteggiamento che stride con quanto accaduto nelle stesse ore. Proprio nella giornata di giovedì, infatti, una principale conduttura idrica che rifornisce Vieste e Peschici ha subito un danno, causando disagi diffusi. Una dimostrazione concreta della fragilità del sistema idrico garganico e della necessità di una maggiore responsabilità collettiva.

L’acqua, un bene prezioso

“L’acqua è un bene prezioso, non solo perché scarseggia ma perché appartiene a tutti”, sottolinea il nostro lettore, ricordando come spesso siano proprio i turisti a non percepire fino in fondo l’urgenza del problema. Da qui l’appello a comportamenti più rispettosi, che vadano oltre l’indifferenza e la maleducazione: piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, soprattutto in un territorio che vive di turismo e che nei mesi estivi vede triplicare la propria popolazione.

