Edizione n° 5795

BALLON D'ESSAI

BANFI // “Crema miracolosa”. Lino Banfi denuncia, mia identità usata per pubblicità meschina
16 Agosto 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

ANDRIA // Tentato omicidio ad Andria: un uomo sottoposto a fermo, il Gip convalida la misura cautelare
16 Agosto 2025 - ore  12:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico sul Foggiano

ALLERTA Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico sul Foggiano

La raccomandazione alla cittadinanza è quella di prestare attenzione negli spostamenti

Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico sul Foggiano

ph Freepik

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Agosto 2025
Foggia // Gargano //

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio pugliese. L’avviso è valido per la giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025, nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 20.

Foggiano in prima linea

Le zone più esposte sono i distretti del Gargano, dei Monti Dauni e del Tavoliere, ma l’allerta riguarda anche il resto della Puglia. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le piogge potrebbero avere intensità variabile, con cumulati deboli ma localmente moderati.

La criticità individuata dalla Protezione Civile è di tipo idrogeologico per temporali, con possibili disagi alla viabilità, allagamenti in aree depresse e rischi legati a frane o smottamenti nelle zone collinari e montane. La raccomandazione alla cittadinanza è quella di prestare attenzione negli spostamenti, evitare zone a rischio e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.

Dopo giornate di caldo intenso, l’arrivo dei temporali conferma l’instabilità tipica di questa fase estiva, con fenomeni improvvisi e localmente di forte intensità. Un quadro meteorologico che, secondo gli esperti, potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, alternando sole e rovesci.

Lo riporta Foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.