Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico sul Foggiano

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio pugliese. L’avviso è valido per la giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025, nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 20.

Foggiano in prima linea

Le zone più esposte sono i distretti del Gargano, dei Monti Dauni e del Tavoliere, ma l’allerta riguarda anche il resto della Puglia. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le piogge potrebbero avere intensità variabile, con cumulati deboli ma localmente moderati.

La criticità individuata dalla Protezione Civile è di tipo idrogeologico per temporali, con possibili disagi alla viabilità, allagamenti in aree depresse e rischi legati a frane o smottamenti nelle zone collinari e montane. La raccomandazione alla cittadinanza è quella di prestare attenzione negli spostamenti, evitare zone a rischio e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.

Dopo giornate di caldo intenso, l’arrivo dei temporali conferma l’instabilità tipica di questa fase estiva, con fenomeni improvvisi e localmente di forte intensità. Un quadro meteorologico che, secondo gli esperti, potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, alternando sole e rovesci.

