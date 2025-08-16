Edizione n° 5795

SERIE D Manfredonia, al via la stagione del riscatto: il 7 settembre debutto a Francavilla in Sinni

Sulla panchina dei biancocelesti siederà Luigi Pezzella, classe 1980, chiamato a dare identità e continuità

Dopo la sofferta salvezza conquistata ai playout contro l’Ugento, il Manfredonia Calcio si prepara ad affrontare il nuovo campionato di Serie D – Girone H con rinnovata fiducia e il desiderio di vivere un’annata più serena, ma allo stesso tempo ambiziosa.

Nuovo tecnico e mercato aperto

Sulla panchina dei biancocelesti siederà Luigi Pezzella, classe 1980, chiamato a dare identità e continuità a una squadra che vuole lasciarsi alle spalle le sofferenze dello scorso torneo. Al suo fianco il direttore sportivo Massimo Tanzillo, al lavoro per completare una rosa competitiva e pronta all’esordio ufficiale fissato per il 7 settembre, quando i sipontini saranno ospiti del Francavilla in Sinni.

Il calendario: un avvio subito impegnativo

Dopo la trasferta lucana, il Manfredonia debutterà al Miramare contro la Virtus Francavilla, prima di affrontare un vero e proprio tour de force: la trasferta di Pompei aprirà infatti una settimana di fuoco dal 21 al 28 settembre, che vedrà i biancocelesti sfidare anche Sarnese e Barletta di Pizzulli, entrambe formazioni candidate a recitare un ruolo da protagonista.

Ottobre si aprirà con la sfida all’Afragolese e proseguirà con incontri di peso contro Martina, Ferrandina e Real Normanna, un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni della squadra di Pezzella.

Big match a raffica tra novembre e dicembre

Il calendario non concede tregua: a novembre i sipontini se la vedranno con alcune delle principali favorite alla promozione, tra cui Fasano, Heraclea e Paganese, senza dimenticare la solidità del Gravina e l’imprevedibilità del Nola. La chiusura del girone d’andata sarà altrettanto impegnativa, con sfide delicate contro Nardò, Fidelis Andria e Acerrana.

Dopo la sosta natalizia, il campionato ripartirà il 4 gennaio con la sfida contro il Francavilla in Sinni, primo atto del girone di ritorno.

Un Girone H ricco di insidie

Come da tradizione, il Girone H si conferma tra i più duri e affascinanti della Serie D: tante squadre hanno investito per puntare in alto, ma la storia recente insegna che le sorprese non mancano mai. Il Manfredonia, forte della sua passione popolare e della voglia di riscatto, proverà a scrivere una pagina diversa rispetto all’ultima stagione, lasciandosi alle spalle le paure e guardando con fiducia a un campionato che si preannuncia combattuto ed emozionante.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com

