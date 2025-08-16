Margherita di Savoia si è svegliata tra le fiamme e la paura. Nell’arco della nottata, i militari della Sezione Radiomobile, insieme ai Vigili del Fuoco di Barletta, sono intervenuti in due distinti incendi che hanno devastato complessivamente dieci autovetture.

Il primo episodio si è verificato in via Risorgimento, all’interno di un parcheggio: tre auto, intestate a persone non residenti in città, sono andate completamente distrutte, mentre una quarta è rimasta solo parzialmente danneggiata.

Poco dopo, le fiamme hanno colpito anche via Traiano. Qui sono state danneggiate due vetture, una appartenente a un residente e l’altra a un proprietario esterno al Comune. Il rogo ha inoltre coinvolto, seppur in maniera parziale, altre tre auto di non residenti.

Le cause degli incendi e l’entità dei danni sono ancora in fase di accertamento. Intanto, in città cresce la preoccupazione per una notte che ha trasformato strade tranquille in scenari di emergenza.