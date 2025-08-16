Edizione n° 5795

MANFREDONIA Siponto, la pineta di nuovo nel degrado: sporcizia, erbacce e pericoli per la sicurezza

Tra cumuli di immondizia e rischio incendi, la pineta diventa un pericolo per residenti e anziani

ph comune manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un polmone verde, da sempre considerato il fiore all’occhiello di Siponto, torna purtroppo a fare i conti con il degrado. La storica pineta, meta estiva per migliaia di vacanzieri – soprattutto provenienti dal Foggiano – e punto di riferimento per i residenti, oggi si presenta in condizioni tutt’altro che dignitose.

Sporcizia e rischio incendi

Passeggiando all’interno dell’area, lo scenario è evidente: rifiuti abbandonati, cestini colmi, erbacce incolte e persino un albero caduto, accatastato insieme ad altri materiali secchi. Un cumulo che desta timore per il rischio incendi, già concretizzatosi nei giorni scorsi, con conseguenti pericoli per la sicurezza e l’incolumità dei tanti cittadini che vivono nella zona, dove si trova anche una residenza per anziani.

La promessa (disattesa) del Comune

Eppure solo pochi mesi fa l’amministrazione comunale aveva annunciato, con grande enfasi, un intervento di bonifica e riqualificazione: pulizia completa del perimetro, potatura degli alberi, installazione di un’area fitness gratuita per promuovere attività all’aria aperta. Un progetto accolto con favore da cittadini e vacanzieri, nella speranza di restituire decoro e funzionalità a un’area tanto preziosa.

Oggi, però, quell’entusiasmo sembra svanito. La pineta di Siponto è tornata a essere una fotografia poco edificante, simbolo di promesse rimaste tali e di un patrimonio ambientale che meriterebbe ben altra attenzione.

Lo riporta telesveva.it

