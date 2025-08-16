Siracusa, debutto di Coppa ad alta tensione: Turati ko e rosa ridotta

Ferragosto tutt’altro che sereno in casa Siracusa. La formazione aretusea, dopo il trionfale ritorno tra i professionisti, si appresta a disputare questa sera alle ore 21, allo stadio “Zaccheria” di Foggia, la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie C. Ma il viaggio verso la Puglia è iniziato con un’assenza pesante: quella del tecnico Marco Turati.

Turati ko per un malanno

Il mancato arrivo dell’allenatore sul pullman della squadra ha subito sollevato voci e indiscrezioni, costringendo la società a intervenire con una nota ufficiale: «Turati è stato fermato da una virosi intestinale, certificata da referto medico. Qualora dovesse ristabilirsi nelle prossime ore, sarà predisposto il suo trasferimento in Puglia». Un chiarimento che non ha però placato del tutto i sospetti e i malumori circolati nelle ultime ore.

Rosa incompleta e tante assenze

La squadra, infatti, si presenta al debutto stagionale con una rosa ridotta all’osso: soltanto 17 i convocati, tra cui ben sei ragazzi della Primavera. Non saranno della partita Sapola e Frosali, ultimi innesti di mercato ma ancora in attesa di completare le pratiche burocratiche; fermo per squalifica Falla, indisponibili anche Pacciardi e Damian. Una situazione che rende ancora più complessa la sfida contro un avversario blasonato e in cerca di riscatto come il Foggia.

Ad alimentare il clima di incertezza c’è anche l’assenza da quattro giorni del direttore sportivo Laneri, lontano per motivi personali. Un vuoto dirigenziale che, unito alle difficoltà sul mercato e alla situazione di emergenza tecnica, contribuisce a rendere l’avvio di stagione del Siracusa decisamente accidentato.

Dopo l’entusiasmo della cavalcata in Serie D, gli azzurri si trovano così ad affrontare il primo vero banco di prova tra i professionisti in un contesto già carico di pressioni. Stasera a Foggia serviranno compattezza e carattere per trasformare una vigilia turbolenta in un esordio positivo.

Lo riporta goalsicilia.it