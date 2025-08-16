Tribunale di Foggia, i procedimenti civili pendenti calano del 41%

Il Tribunale di Foggia registra un calo record del 41,4% dei procedimenti civili pendenti tra il 2021 e il 2024, collocandosi tra i tribunali con la riduzione più significativa del Paese. A certificarlo è l’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, che ha analizzato i dati provenienti da 140 tribunali italiani.

Una tendenza nazionale, ma non uniforme

Secondo l’analisi presieduta dall’avvocato Antonello Martinez, nei tribunali italiani si registra mediamente un calo del 24% dei procedimenti civili pendenti. Tuttavia, esistono notevoli differenze territoriali: mentre Foggia e altre realtà come Palmi (-45,6%) e Lodi (-42,9%) segnano diminuzioni importanti, alcune città continuano a registrare incrementi significativi, tra cui Venezia (+159%), Trieste (+73,7%) e L’Aquila (+48,5%).

“In generale, i dati mostrano un trend positivo verso la riduzione dei procedimenti civili, frutto degli sforzi compiuti per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, anche grazie alle misure del Pnrr,” commenta Martinez. “Le differenze tra tribunali evidenziano però la necessità di interventi mirati per uniformare i tempi di risposta sul territorio.”

I grandi distretti sotto la lente

Tra i tribunali di maggiore dimensione, Roma resta al primo posto per numero di procedimenti pendenti, nonostante una riduzione del 22,1% (91.368 casi nel 2024 contro 117.253 del 2021). Seguono Napoli, con un calo del 13,7% (da 66.639 a 57.541), e Milano, con una diminuzione più contenuta dell’1,5% (da 48.093 a 47.363). Complessivamente, i Tribunali Ordinari italiani hanno visto scendere i procedimenti civili da 1.361.137 nel 2021 a 1.180.566 nel 2024, pari a una riduzione del 13,3%.

Una sfida per la giustizia civile

“La riduzione complessiva rappresenta un segnale positivo, ma i grandi distretti continuano a sostenere un carico rilevante,” aggiunge Martinez. “È fondamentale proseguire con interventi strutturali e investimenti mirati, affinché i miglioramenti diventino parte di un sistema giudiziario efficiente e omogeneo. In un Paese in cui la giustizia civile incide sulla competitività e sulla fiducia degli operatori economici, garantire un accesso uniforme e tempestivo non è solo una priorità, ma un vero e proprio motore di crescita per l’Italia.”

Lo riporta Foggiatoday.it