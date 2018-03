Foggia, arrestati “Bonnie e Clyde del taccheggio”

Di:

Foggia – PERSONALE della Sezione Antirapina dellaha tratto in arresto, in flagranza di furto aggravato e continuato, in concorso tra loro,, di anni 36 e, di anni 21. I due sono stati sorpresi, dagli agenti della Mobile, mentre uscivano dall’esercizio commerciale denominato DAUNIA CARTA S.R.L.”, con sede a, ove si erano, appena resi responsabili del furto di numerosi articoli dagli scaffali tra cui detersivi e cosmetici, per un valore di euro 200,00.

La successiva perquisizione al veicolo utilizzato dai due, una VOLKSWAGEN POLO, ha consentito di recuperare altra merce di illecita provenienza per un valore totale di euro 400,00. Gli agenti hanno accertato che parte della merce era stata asportata pochi minuti prima dal supermercato SIGMA, di Via Martiri di Via Fani. La merce recuperata veniva restituita ai due esercizi commerciali.

Nel veicolo sono stati rinvenuti anche numerosi capi di abbigliamento ancora provvisti delle etichette e svariate confezioni di profumo, per un valore complessivo di oltre 2.000,00 euro, del cui possesso i due non fornivano contezza.

L’auto ed una piccola pinza, utilizzata per tranciare i segnalatori antitaccheggio venivano sottoposti a sequestro penale. I due, arrestati, venivano collocati alla misura cautelare personale coercitiva degli arresti domiciliari. Sono in corso, ulteriori indagini per risalire ai proprietari dei prodotti di profumeria e di abbigliamento.

Le indagini relative ai furti commessi con lo stesse modalità, hanno consentito agli agenti di risalire e deferire in stato di libertà anche POMPA Raffaella classe 1989, persona già nota a questi uffici; i predetti in più occasioni avevano commesso i furti, con le stesse modalità, in questo centro cittadino, in particolare presso gli esercizi commerciali:

– in data 05 Agosto 2013 in danno ECOMARKET srl con sede a Foggia in Via Marinaccio n.6/D

– in data 07 Agosto 2013 in danno ECOMARKET srl con sede a Foggia in Via Marinaccio n.6/D

– in data 22.08.2013 in danno di DPS GROUP srl TRONY sede legale ubicata a Milano in Via Caldera n.21 con sede operativa commerciale in Foggia in Viale degli Aviatori n.39

– in data 8.08.2013 in danno di Profumeria “ TUTTO PER TE” ubicata in Foggia in Via G. Fania n.28.-

Il personale della Sezione Antirapina è giunto all’individuazione dei responsabili attraverso la disamina dei filmati registrati dai rispettivi sistemi di video sorveglianza installati preso i vari esercizi commerciali che di volta in volta venivano fatti oggetto di razzia. Si accertavano le responsabilità degli autori dei quattro furti, collaborati nell’azione criminale da POmpa Raffaella, pluripregiudicata, da poco scarcerata per aver commesso reati della stessa specie, la collaborazione solo nel furto consumato presso la profumeria “ TUTTO PER TE “.

L’attività di P.G. ha quindi consentito di comprovare l’abitualità nonché l’abilità di VALENTE Fabio Vittorio, CAPPUCCI Ilaria e POMPA Raffaella nel commettere furti in danno di esercizi commerciali anche in altri centri cittadini della Provincia di Foggia in particolare San Severo, Lucere Orta Nova ed altri.

In corso ulteriore attività investigativa sulle eventuali responsabilità di Pompa Raffaella, anche in occasione del furto commesso presso il supermercato Sigma in occasione dell’arresto di Valente Fabio Vittorio e Cappucci Ilaria.

Redazione Stato

Fotogallery