Epifani, intimidazioni Carovigno: “presto incontro con Prefetto”

Di:

Brindisi – «Nel condannare fermamente gli atti di intimidazione ai danni della comunità di Carovigno, esprimo tutta la mia solidarietà ai suoi rappresentanti politici e manifesto una forte preoccupazione per quanto sta minando il regolare svolgimento della vita democratica e civile di questo territorio. Di qualche ora fa la notizia dell’ennesimo gesto intimidatorio, questa volta ai danni dell’assessore ai Servizi sociali Danilo Del Prete, una notizia che impone una presa di posizione congiunta da parte di tutte le forze politiche in difesa delle istituzioni. Quanto prima chiederò un incontro al prefetto di Brindisi per sollecitare azioni che possano far luce su quanto accaduto al fine di scongiurare ulteriori atti contrari al vivere democratico». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Pd, Giovanni Epifani, in una nota indirizzata al Sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Carovigno.

(apcriil)

Redazione Stato