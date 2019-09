“Allontanati da lido perché gay”: la denuncia di una coppia foggiana

Di:

“Sembra non volersi fermare questa ondata di omofobia di fine estate. A farne le spese questa volta è stata una coppia ragazzi a cui è stato negato, secondo le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Teleblu, un semplice posto lettino in una spiaggia di Santa Maria di Leuca sulla base delle proprie preferenze sentimentali.

Arcigay Salento esprime la sua solidarietà e il suo sostegno ai ragazzi vittime di questo atto.

Ancora una volta ci vediamo costretti a ribadire che la sessualità di ogni individuo è degna di rispetto al pari di ogni altra qualità che lo caratterizza: un dato di fatto che nel 2019 è oramai parte integrante della cultura del mondo civile moderno, ma che purtroppo e a malincuore constatiamo non essere ancora entrato nella quotidianità della vita del nostro territorio.

Augurandoci che episodi come questo non si verifichino più, auspichiamo da parte dei responsabili una riflessione sulla questione delle discriminazioni e delle offese in ragione degli orientamenti sessuali delle persone.

Restiamo aperti al dialogo e al confronto anche nei riguardi del lido dove è avvenuto il fatto.” fonte arcigay salento