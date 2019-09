Fatture false, società fantasma e fondi ‘occulti’: coinvolto foggiano

Di:

Tre imprenditori finiti agli arresti domiciliari, trentatove indagati, conti correnti e novanta immobili di lusso sequestrati, per un valore di oltre 10 milioni di euro. Sono questi i numeri della maxi inchiesta, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Parma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, denominata ‘Efesto’ per associazione per delinquere, finalizzata alla frode fiscale ed alle false fatturazioni.

Le misure cautelari, eseguite dai finanzieri in seguito all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Parma, hanno riguardato tre imprenditori che operano a Parma da anni.

Fonte: http://www.parmatoday.it/cronaca/fatture-false-societa-fantasma-e-fondi-di-denaro-occulti-per-evadere-il-fisco-tre-arresti-sequestrati-immobili-di-lusso.html?fbclid=IwAR1ZIu4SND4FQhnFgkDLrnifYG-Xg_L-9NHJ5upeaWMIJ5oMcplmZ5GTdP8#_ga=2.193992493.1618602259.1568555152-782090094.1565629332