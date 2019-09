Foggia, Felleca: “I nostri tifosi provocati ed aggrediti”

“Noi abbiamo una organizzazione e una tifoseria da serie A, guidata da uno Slo professionale e competente ma veniamo trattati in questi campi in modo dilettantistico in tutti i sensi. Ora basta, chiamerò in Lega: va bene tutto ma non possiamo subire in questo modo, né possiamo attendere che ci scappi il morto”. Lo ha dichiarato il Presidente del Foggia, Roberto Felleca, ai microfoni di TeleFoggia, denunciando quanto accaduto a Nocera Inferiore.

Fonte http://www.tuttocalciopuglia.com