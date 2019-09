Foggia. Furto alla Mondadori “Cari ragazzi, siete stati individuati”

Di:

Foggia. ”Volevamo dire ai “bravissimi ragazzi” che ieri hanno rubato un libro di Fortnite, che purtroppo sono stati individuati…e che queste cattive azioni non devono essere più compiute. Il compito di “bravi”educatori, spetterebbe ai genitori che, in questo caso, fanno tutt’altro.

È davvero una vergogna..Intanto, conosciamo il vostro aspetto fisico, in maniera dettagliata e questo , per il momento, basta. Valuteremo il da farsi..”.

Così sulla pagina facebook della libreria “Mondadori” di Foggia.

Come riporta foggiatoday, il furto è “avvenuto in libreria lo scorso sabato pomeriggio, quando intorno alle 18, due ragazzini di circa 12 anni hanno sottratto un libro dalla vetrina dell’attività, approfittando della confusione generata dal via-vai di clienti o curiosi. “Non è il furto di un libro a fare male (ne abbiamo passate tante nel corso degli anni), ma il gesto di sfregio, la totale mancanza di rispetto, di regole e di legalità a ferirci”, precisa a FoggiaToday.