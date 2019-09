Giochi, Puglia “Nel 2018 spesi 1.1 miliardi. 346 milioni a Bari”

Di:

Roma. Ammonta a 1,1 miliardi di euro la spesa in giochi e scommesse in Puglia nel 2018, secondo un’elaborazione Agipronews su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Circa un terzo della spesa va a Bari e provincia, con 346 milioni di euro, seguita da Lecce con 219 milioni e Taranto con 177 milioni. Il settore che ha trainato gli incassi, riporta Agipronews, è quello degli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot Vlt, che ha totalizzato circa la metà della spesa, 562 milioni (+1,2%). Da Lotterie e Gratta e Vinci sono invece arrivati 167 milioni (+3%), 199 provengono dal Lotto (+2%). Cresce anche la spesa per il SuperEnalotto, che arriva a 50 milioni di euro (+6,3%) e per le scommesse sportive, con 93 milioni (+3,3%).

Chiara Vicario

Agipro s.r.l.