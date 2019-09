L’Estate non finisce nel Gargano: tempo soleggiato e caldo

MARTEDÌ : l’anticiclone garantisce ancora condizioni di stabilità e bel tempo su Molise, Basilicata e Puglia; da segnalare solo lo sviluppo di occasionali annuvolamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici e sulle Murge, ma senza effetti. Temperature in aumento lungo i versanti adriatici pugliesi e molisani, stazionarie o in lieve flessione altrove. Persiste ovunque il caldo tardo-estivo con massime nell’intorno dei 27-29°C sui litorali e fino ai 31-32°C in pianura. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari: calmo o quasi calmo il basso Adriatico, poco mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio.

MERCOLEDÌ: i massimi dell’anticiclone migrano sui settori occidentali del continente europeo e tendono ad isolarsi sul Regno Unito: in questo contesto l’Italia viene lambita dal transito di un fronte freddo a partire dall’arco alpino e dall’alto versante adriatico. Inizio di giornata ancora stabile, gradevole e soleggiato sulle nostre regioni di Sudest, salvo qualche sparuto addensamento sin dal mattino sull’entroterra molisano. Dalla sera tempo in deciso peggioramento in Molise con piogge e rovesci temporaleschi sulla costa termolese, in successiva estensione notturna alle aree interne della regione e al Gargano. Temperature in calo in Molise, in temporaneo rialzo sul Salento. Venti in rotazione e rinforzo da S-SE sullo Ionio e sul Canale d’Otranto, ancora deboli orientali lungo la fascia adriatica. Mari da poco mossi a mossi.