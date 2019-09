“Libertà vigilata a Rocco Moretti”, Cassazione rigetta ricorso PG

Di:

Foggia, 16 settembre 2019. “Il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto trasformare la misura di sicurezza dell’assegnazione alla casa di lavoro a quella, non detentiva, della libertà vigilata, sicché l’ordinanza impugnata ha correttamente ripristinato quest’ultima misura“.

Con sentenza di recente pubblicazione (ma con udienza dello scorso giugno 2019), la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato un ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, nel procedimento nei confronti di Rocco Moretti, Foggia il 7/12/1950, contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 11/12/2018.

I FATTI

“Con sentenza in data 30/4/1992, la Corte di assise di appello di Bari aveva condannato Rocco Moretti alla pena di 25 anni di reclusione per concorso nei delitti di omicidio aggravato, lesioni personali e detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in data 31/3/1988 e aveva, altresì, ordinato che, a pena espiata, venisse sottoposto, per la durata di tre anni, alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Tale pena era stata successivamente ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso in data 24/9/2010 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari (unitamente ad altre tre condanne, due delle quali per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e, la terza, per violazione della legge sugli stupefacenti, detenzione continuata di armi e munizioni e ricettazione continuata), che aveva rideterminato la pena complessiva nella misura massima di 30 anni di reclusione“.

“Espiata la pena detentiva, a seguito di rituale richiesta, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia di accertamento della pericolosità sociale, il locale Ufficio di sorveglianza, con ordinanza in data 17/10/2018, aveva ritenuto l’elevata probabilità di nuove condotte di reato da parte di Rocco Moretti, tenuto conto dei gravissimi reati per i quali egli era stato condannato, della sua appartenenza, con posizione apicale, all’organizzazione criminale di stampo mafioso foggiana denominata Società, ritenuta anche nel corso dell’attuale detenzione, della commissione, nel corso della lunga carcerazione, di violazioni della disciplina penitenziaria, della sottoposizione a un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 11/10/2017 per i delitti di tentata estorsione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e di armi da guerra (fucili a canne mozze e mitragliatore tipo kalashnikov), aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 della legge n. 203/91; fatti commessi tra il dicembre 2015 e l’ottobre 2017.”

“L’immediata ripresa di frequentazioni criminali nell’immediatezza della scarcerazione, attestata dalla nota della Questura di Foggia, la richiamata pendenza giudiziaria e l’attuale sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, avevano accresciuto, secondo il Magistrato di sorveglianza di Foggia, la pericolosità sociale di Rocco Moretti, sicché in luogo della misura della libertà vigilata era stata disposta l’applicazione, nei suoi confronti, della misura detentiva della casa di lavoro per la durata di due anni.

Con successiva ordinanza in data 11/12/2018, il Tribunale di sorveglianza di Bari, pronunciandosi sull’appello proposto nell’interesse di Moretti, aveva ritenuto fondate le censure formulate nell’atto di impugnazione, disponendo l’annullamento delle statuizioni relative all’applicazione della misura di sicurezza della assegnazione a una casa di lavoro e ripristinando la misura non detentiva della libertà vigilata. Ciò in quanto, ove si fosse consentito al Magistrato di Sorveglianza di aggravare, in sede di accertamento dell’attuale pericolosità sociale, la misura di sicurezza originariamente disposta, sarebbe stato violato il giudicato formatosi all’esito del giudizio di cognizione e la relativa decisione sarebbe stata ultra petita, potendosi realizzare l’aggravamento della misura nei soli casi di trasgressione agli obblighi imposti ai sensi dell’art. 231 cod. pen., ovvero di trasformazione di misure di sicurezza ai sensi dell’art. 212 cod. pen.”

Nel frangente, il Tribunale di sorveglianza aveva, altresì, sottolineato come all’esito del riesame della pericolosità sociale del libero vigilato, sarebbe stato possibile disporre, eventualmente, l’aggravamento della misura ove la situazione giuridico-fattuale fosse mutata e si fosse reso necessario procedere all’adozione di una misura più restrittiva.

“Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.”.

“Il ricorso in questione (vedasi allegato) è stato rigettato”.