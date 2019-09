Manfredonia. Avviso per l’assegnazione gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020

Di:

Manfredonia, 16 settembre 2019. Facendo seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 1607 del 09/09/2019, si comunica che è in corso di pubblicazione sul BURP l’Avviso Integrativo e Straordinario per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di I e di II grado, rivolto ai cittadini che non hanno presentato domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 62 del 20/05/2019 e successive proroghe.

Al fine di ottemperare alle numerose richieste giunte agli uffici regionali da parte di utenti aventi diritto, l’avviso sarà attivo dal 20 settembre al 23 ottobre sul sito Regione Puglia e ai seguenti link:

www.regione.puglia.it/web/istruzione-e-formazione

www.studioinpuglia.regione.puglia.it.