A Manfredonia “GEP”: Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio che nell’edizione 2019 sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”.

“Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” interpreta lo slogan “Arts and entertainment” individuato in sede europea per gli European Heritage Days e rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione L’articolazione delle GEP, sviluppata dal Museo di Manfredonia e Parco di Siponto con la collaborazione del FAI Puglia, prevede nella giornata di sabato l’apertura straordinaria serale dei due siti culturali e, nella mattina di domenica, momenti di intrattenimento culturale dove si approfondiranno tematiche inerenti al patrimonio storico-artistico del territorio sipontino. In particolare domenica 22 mattina, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, è previsto un convegno presso la sala “Torre Annunziata” del Castello Svevo-Angioino con relatori provenienti dal mondo dell’associazionismo e dei beni culturali. Si partirà portando a conoscenza gli interventi che si stanno realizzando presso il Castello di Manfredonia, finalizzati a rendere più attrattivo il museo mediante interventi di illuminotecnica, di abbattimento delle barriere architettoniche e di musealizzazione, si parlerà del patrimonio culturale ecclesiastico e delle potenzialità attrattive per il settore turistico e si proseguirà spiegando le iniziative realizzate e in fase di realizzazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

PROGRAMMA

Domenica 22 settembre – Sala “Torre Annunziata” Castello Svevo-Angioino

ore 10,30 – 13,00 CONVEGNO su “Il Patrimonio storico-artistico del territorio sipontino: progetti in corso e prospettive di valorizzazione turistica”

ai Saluti istituzionali seguono gli interventi di

Saverio Russo, presidente Fai Puglia

Gloria Fazia, capodelegazione Fai Foggia

Nunzio Tomaiuoli, già soprintendente

Saverio Mazzone, agenzia del turismo di Manfredonia

Pasquale del Giudice, architetto restauratore

Moderatore Alfredo de Biase, direttore del Museo

Oltre agli orari di consueta apertura resteranno aperti:

– Castello di Manfredonia

21 settembre Apertura straordinaria dalle ore 20,00 alle 23,00

22 settembre Apertura straordinaria dalle ore 10,00 alle 14,00

– Parco archeologico Santa Maria di Siponto

21 settembre Apertura straordinaria dalle ore 21,30 alle 24,30

22 settembre Apertura straordinaria dalle ore 8,30 alle 12,30

Ingresso libero per entrambi i Siti