Manfredonia. “La storia infinita dei comparti. 13 anni di lunga attesa”

Di:

“Correva l’anno 2006, l’euforia del rilascio dei primi permessi a costruire per le opere primarie, dava inizio alla infinita storia dei comparti. Il 19 settembre 2006 precisamente veniva rilasciato il permesso per il comparto Europa CA4 N°301.

Da quel lontano 2006 sono passati di anni! Anni travagliati, tra ritardi , sospensioni dei lavori, soldi non sufficenti per continuare le opere, progetti errati come S2 e fogna bianca ancora inesistenti ad oggi, manifestazioni dei neo residenti, nascita di un’associazione, con il compito di perorare i diritti ormai annullati.

Le colpe del fallimento comparti vanno ricercate tra amministrazione comunale non capace di gestire il controllo dell’esecuzione dei lavori dei consorzi, imprenditori edili non all’alteza della situazione e dei tanti tecnici coinvolti.

Oggi 19 settembre 2019, quel quartiere nato per essere una citta’ giardino con tutti i servizi, sembra sempre piu’ un quartiere fantasma, dove regna il degrado, le opere incomplete, ma soprattutto il disagio della mancanza dei servizi essenziali per una vita dignitosa.

La vita dei residenti dei CA non e’ stata facile ed ancora non lo e’, visto che neanche una passeggiata a piedi per le vie principali del quartiere e’ possibile, tra pezzi di marciapiedi mancanti, tombini senza coperchio, erba alta ed insetti di ogni genere.

Altra parentesi su cui non mi soffermo e’ la qualita’ dei materiali e la scarsa qualita’ degli edifici.

Le tasse locali sono pagate regolarmente, come il resto dei cittadini di altre zone, ma non con gli stessi servizi.

Ora orfani di un’ amministrazione dimissionaria ci affidiamo al buon senso del commissario prefettizio dott. Piscitelli, che sarei felice di incontrare”.

Un residente del CA4

PAOLO GUERRA