Missione Enpa rete solidale 2019: prima tappa San Giovanni Rotondo

Di:

Al via oggi , 16 SETTEMBRE , la missione della rete solidale ENPA .

L’associazione , già attiva su tutto il territorio regionale con 28 sedi , in supporto alle attività della Asl ed in collaborazione con le amministrazioni locali , ha organizzato quattro giornate di sterilizzazione per i gatti randagi in tre comuni pugliesi .

Le sterilizzazioni saranno effettuate dalla dott.ssa Manuela Parretta , affiancata da personale medico locale e dai volontari dell’associazione .

Prima tappa San Giovanni Rotondo , a seguire Bari e gli ultimi due giorni a Copertino.

L’intento della missione è dare supporto alle attività di sterilizzazione delle asl che si trovano a fronteggiare una vera e propria emergenza.

“ ENPA non è nuova a questo tipo di missioni in Puglia , così come su tutto il territorio nazionale – spiega l’Arch. Daniela Fanelli ,coordinatrice Regionale dell’associazione – ma è la prima volta che la missione tocca più città nell’arco di pochi giorni. Sebbene consapevoli che il nostro intervento non sia purtroppo risolutivo , speriamo di poter dare il nostro piccolo contributo nell’arginare il fenomeno del randagismo . Auspichiamo un incontro con il Presidente Emiliano per discutere di un Piano straordinario di sterilizzazioni sia feline che canine , al fine di affrontare una volta per tutte una questione troppo a lungo dimenticata e che costa ai comuni , e quindi a tutti noi , milioni di euro ogni anno.

Ringraziamo i dirigenti Asl per la preziosa collaborazione , i comuni coinvolti nella missione , tutti i volontari che si sono resi disponibili per le catture e per supportare le attività collegate alla missione.”

Il randagismo , in questo caso felino , ha raggiunto dimensioni veramente preoccupanti in tutta la regione.

Per i volontari questo implica una mole di lavoro immane , per le amministrazioni un notevole esborso annuale . A questa emergenza non è possibile fare fronte con una gestione di risorse ordinaria , pertanto ENPA chiede al Presidente Emiliano un intervento tempestivo che sia finalizzato a misure straordinarie di prevenzione.