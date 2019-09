Monte Sant’Angelo location shooting fotografico rivista francese l’Obs

Di:

L’importante settimanale parigino, l’Obs (www.nouvelobs.com), ha scelto le bellezze di Monte Sant’Angelo come location di uno shooting fotografico di moda. Il fotografo Marco Imperatore (vincitore del concorso 2018 Vogue new talents) e la fashion editor e direttrice del giornale Clemence Belin, infatti, venerdi scorso hanno realizzato uno speciale moda uomo con tre modelli per le vie della Città dei due Siti UNESCO.

La terrazza del Meta – Museo Etnografico Tancredi, le vie del centro storico e alcuni punti panoramici di Monte Sant’Angelo sono stati il set naturale dello shooting.

La troupe – guidata da Michele Bisceglia – è stata accolta anche dall’Assessore alla cultura e turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, e seguiti da Pasquale Gatta dell’ufficio comunicazione e promozione

