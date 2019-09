Solidarietà ed operosità in ricordo di Antonio Trotta

Quest’anno a dare il benvenuto ai piccoli alunni di alcune scuole sipontine ci ha pensato un’associazione di genitori che ha provveduto a rifare il look dei cortili dei plessi scolastici. In particolare, ad avere le aree verdi rimesse a nuovo con sfalcio di erba e raccolta dei rifiuti, sono state la scuola dell’infanzia “Torre Abate”, la scuola elementare “De Sanctis”, la scuola media “Gian Tommaso Giordani” e la scuola dell’infanzia “Ettore Fieramosca”. Promotrice dell’iniziativa è la TA, Territorio Attivo, ma anche acronimo di Trotta Antonio, dottore commercialista di Manfredonia portato via pochi mesi fa da un male incurabile e a cui i figli hanno voluto dedicare un’associazione.

“Nostro padre era sempre disponibile con tutti e per noi figli è stata una guida insostituibile. Quando è andato via, in maniera così dolorosa, abbiamo sentito forte la necessità di prendere una parte dell’amore che ci aveva dato e di utilizzarlo per fare qualcosa di utile per la città o per chi è meno fortunato”, raccontano Domenico, presidente della Ta Aps, e sua sorella Daniela Trotta, vice presidente.

Nell’associazione anche altri parenti ed amici di Antonio, la maggior parte giovani di età compresa tra i 30 e i 40 anni, tutti professionisti, sposati e con figli, che proprio perché genitori hanno vista impellente la necessità di dare soluzione ad un problema che destava preoccupazione e che riguarda appunto la cura del verde nei cortili delle scuole. “Ci siamo preoccupati molto quando l’estate era alle porte e l’erba secca sfiorava le finestre delle scuole per paura di incendi, ma anche che animali potessero trovare nell’erba alta il proprio habitat e da qui entrare nelle aule”, spiega Daniela. Da qui, quindi, l’idea di chiedere al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giordani De Sanctis” Manfredonia di potersi prendere personalmente cura del verde, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il professor Lorenzo Vitulano ha dato immediatamente la propria disponibilità e l’associazione si è poi rivolta al Comune per la formale autorizzazione.

Ecco dunque, armati di rastrelli, falciatrici e buste, i genitori impegnati a regalare alle quattro scuole un nuovo e più accogliente look per il ritorno tra i banchi dei piccoli alunni. I volontari dell’associazione hanno provveduto anche a smaltire i rami potati.

Un’iniziativa sicuramente lodevole, anche se non è la prima di questa neonata associazione. Nel periodo di carnevale, infatti, indossando allegre e colorate maschere, avevano portato sorrisi nel reparto pediatrico dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mentre durante l’estate si sono uniti all’associazione Noi Manfredonia per ripulire da erbacce e rifiuti i comparti CA9 e CA5. Per il futuro tanti progetti, a cui tutti possono dare il proprio contributo contattando l’associazione Ta Aps.

Iniziative encomiabili che tendono a rendere più bella Manfredonia e che insegnano, nel ricordo di Antonio Trotta e grazie all’impegno di tutti coloro che gli hanno voluto bene e a cui ha voluto bene, che da amore nasce amore.

Maria Teresa Valente