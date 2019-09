SS 16 San Severo, Foggia, incidente: 1 morto, 1 ferito

Di:

Bari, 16 settembre 2019. A causa di un incidente, è chiusa al traffico la strada statale 16 ‘Adriatica’ in corrispondenza del km 658,500 in località San Severo in provincia di Foggia.

Il sinistro, per il quale sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’autovettura ed un’autocisterna. Nell’impatto una persona è deceduta ed un’altra è rimasta ferita.

Sul posto operatori del 118, Polizia stradale Vigili del Fuoco e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità comunale.