Tradizione e innovazione a Foggia con FoodAddiction in Store

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 21 settembre a partire dalle 19:00 presso lo Scavolini Store Foggia la Personal ed Executive Chef Rubina Rovini preparerà una ricetta molto stravagante sia nei colori che nell’accostamento degli ingredienti. L’ex concorrente e “vincintrice morale” di Masterchef porterà in tavola la tradizione pugliese, ereditata da sua madre, impreziosita dalla grande esperienza che ha acquisito nel corso degli anni che l’hanno resa il talento che è oggi. L’accostamento originale di riso, rape, gamberi è caffè sarà protagonista del piatto. Durante l’evento gratuito e aperto al pubblico gli ospiti potranno assistere alle varie fasi di preparazione della ricetta partecipando in prima persona per carpirne i segreti e assaporando la piccola opera d’arte a fine evento.

L’ospite speciale

Rubina nasce in Toscana nel 1981. Ha una grande tradizione gastronomica alle spalle grazie alla madre pugliese e padre toscano che le trasmettono, sin da piccola, l’arte della tavola come momento di convivialità.

Ex ballerina di danza classica professionista, impara a conoscere e trattare il cibo e le sue proprietà, coltivando una sana educazione alimentare che la porterà naturalmente a ricercare nei suoi piatti l’equilibrio, il gusto e la bellezza. Inguaribile gourmand, inizia a studiare, da adolescente, le tecniche e i processi di trasformazione degli alimenti, avvicinandosi sempre più alla cucina professionale. Gli studi la portano verso il settore finanziario ma Rubina decide in età adulta di abbandonare la certezza del lavoro in ufficio per inseguire il suo sogno: comunicare attraverso il cibo. Approfondisce il percorso in cucina e ottiene importanti risultati, dagli attestati di base all’accademia di Alta Cucina Cordon Bleu, sino all’ingresso nella MasterClass della quinta edizione di MasteChef Italia in cui è una concorrente molto temuta. Con orgoglio entra a far parte della brigata di Villa Crespi, a fianco di Chef Antonino Cannavacciuolo, e collabora al progetto Coach Kitchen insieme alla Stella Michelin Filippo Saporito. Nel 2017 esce il suo primo libro “Si salvi chi cucina!” e nel 2018 partecipa all’edizione speciale MasterChef All Stars. Oggi Rubina è Personal Chef, Brand Ambassador, consulente per la ristorazione ed Executive Chef, in Italia e all’estero, è docente di cucina all’Accademia dei Sapori di Perugia e si occupa di progetti benefici dirigendo la brigata di cucina all’interno del penitenziario di Volterra.

Il tema e la ricetta

Rubina porterà in tavola un piatto che è una rappresentazione concreta della sua vita. Tradizione, innovazione, amore per il cibo e per la bellezza sono tutte componenti della ricetta che preparerà durante lo show-cooking. A rendere invitante il piatto, un accostamento originale e artistico degli ingredienti partendo dai freschi gamberi rossi leggermente scottati in padella, alle rape saltate con aglio e peperoncino e al riso tostato e cucinato in brodo. Ma la parte più divertente della ricetta è la decorazione. Tutti gli elementi saranno proposti sulla superficie del risotto in maniera scomposta e artistica e per aggiungere colore al piatto a fine preparazione Rubina aggiungerà una salsa alle rape rosse e una spolverata di caffè. Un piatto unico e delizioso!