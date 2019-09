Tragedia a Benevento. Lancia il figlio neonato nella scarpata

Di:

Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. E’ accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44.

La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa della donna e del piccolo. Sono in corso le indagini dei carabinieri. La donna, intanto, è stata ricoverata in ospedale.

fonte adnkronos